రేషన్ డీలర్లకు మంత్రి కొడాలి నాని షాక్ .. బంద్ చేసినా ఏపీలో రేషన్ పంపిణీ ఆగదన్న మంత్రి

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రేషన్ డీలర్లు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆందోళన బాట పట్టిన విషయం తెలిసిందే. జీవో నెంబర్ 10 వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఏపీలో రేషన్ డీలర్లు ఆందోళన చేపట్టారు. ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా ఈ రోజు నుంచి రేపు రేషన్ షాపులలో రేషన్ పంపిణీ చేయ్యబోమని ఆందోళనకు కు పిలుపునిచ్చిన రేషన్ డీలర్ల అసోసియేషన్ 2020 వ సంవత్సరం నాటి పిఎంజికేవై కమీషన్ బకాయిలు తక్షణమే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు .

Minister Kodali Nani made shocking comments on the concern of ration dealers that the govt is not afraid of bandh threaten. Problems should be discussed and resolved with the govt but not with concerns.