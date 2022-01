కొడాలి నాని ఒంటరి పోరాటం: మంత్రి అనిల్- రోజా మౌనం వెనుక : అసలు కారణం అదేనా..!!

Andhra Pradesh

వైసీపీలో ఏం జరుగుతోంది. ఫైర్ బ్రాండ్ కొడాలి నాని ఒంటరి వారయ్యారా. టీడీపీ వ్యక్తిగతంగా కొడాలి నానిని టార్గెట్ చేస్తోంది. గుడివాడ కేంద్రంగా నాని క్యేసినో నిర్వహించారంటూ టీడీపీ నేతలు వేసిన ట్రాప్ లో వైసీపీ నేతలు చిక్కుకున్నారు. కరోనా వచ్చి మంత్రి కొడాలి నాని ఆస్పత్రిలో ఉన్న సమయంలో గుడివాడలో సంక్రాంతి సంబరాలు జరిగాయి. పండుగ పూర్తయిన తరువాత మొదలైన మాటల యుద్దం.. రాజకీయ విమర్శలు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇక, తాజాగా బుద్దా వెంకన్న మంత్రిని డైరెక్ట్ గా చంద్రబాబు ఇంటి గేట్ టచ్ చేస్తే శవంగా మారుతావంటూ హెచ్చరించారు.

With sharp verbal attack coming from Opposition TDP, only minister Kodali Nani is giving the counter where as the fire brand Roja and minister Anil seem to be quiet.