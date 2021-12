ఆ స్కీమ్ నమ్మితే లాభం.. ప్రతిపక్షాల అబద్ధాలు నమ్మితే నష్టం: మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉగాది వరకు కొనసాగనున్న వన్ టైం సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ గురించి ప్రజలకు స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇదే సమయంలో ప్రతిపక్షాలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. నిరు పేదలకు మేలు చేసే ఓటిఎస్ పథకాన్ని విమర్శిస్తున్న వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఓటిఎస్ పై ప్రతిపక్ష పార్టీలతో పాటుగా, వారికి అనుకూలంగా ఉన్న మీడియా అసత్య ప్రచారం చేస్తోందంటూ నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Minister Peddireddy Ramachandrareddy has lashed out at those who criticize the OTS scheme which benefits the poor. He said that believing in OTS would bring profit and believing the words of the Opposition would lead to loss.