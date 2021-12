చంద్రబాబు హయాంలో ఐదేళ్లు భ్రమల్లోనే; ఓఆర్ఆర్ పై తప్పులు వాళ్ళు చేసి ఇప్పుడు విమర్శలా: మంత్రి పేర్నినాని

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీపై, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై ఏపీ మంత్రి పేర్ని నాని మరోమారు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై బురద చల్లడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అంటూ మండిపడ్డారు. చంద్రబాబుతో పాటు ఎల్లో మీడియా ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని రాష్ట్ర సమాచార శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లిలో వైఎస్ఆర్ సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన మంత్రి పేర్ని నాని రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాలపై, టీడీపీ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Minister Perni Nani was incensed that chandrababu had lived in illusions for five years during his reign and that the cost of the Amaravati Padayatra had not even been spent on the construction of Amaravati.