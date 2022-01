ఏపీలో సినిమా టికెట్ ధరల రగడ: మీడియాకు వేరే పనేంలేదా; మంత్రి పేర్ని నాని అసహనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సినిమా టికెట్ల ధరల తగ్గింపుతో మొదలైన రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై హీరో నాని చేసిన వ్యాఖ్యలతో మొదలైన దుమారం సినీ వర్గాల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తం కావడంతో, ఆపై సినీ వర్గాల పై వైసీపీ మంత్రులు విరుచుకుపడడంతో రచ్చగా మారింది. తాజాగా సినిమా టిక్కెట్ ధరల వ్యవహారంలో ఆర్జీవీ చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఆ తర్వాత రాంగోపాల్ వర్మ పేర్నినాని తో భేటీ అయిన వ్యవహారం ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది. నేటికీ రాష్ట్రంలో సినిమా టికెట్ల ధరల విషయంలో మొదలైన వివాదం ఒక కొలిక్కి రాలేదు.

English summary

cinema ticket prices have become a hot topic in the AP. Minister Perni Nani expressed impatience over the media questions on movie tickets, he slams that media has no issues to talk about public problems except movie tickets rates.