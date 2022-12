డ్యాన్సులతో దుమ్ము రేపుతున్న మంత్రి రోజా.. సాంస్కృతిక శాఖకు అదిరిపోయే పబ్లిసిటీ

Andhra Pradesh

మంత్రి రోజా ఏం చేసినా సెన్సేషనే.. కబడ్డీ ఆడినా, ఆటపాటల్లో అయినా ఎప్పుడు రోజా పై చర్చ జరగాల్సిందే. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పర్యాటక, సాంస్కృతిక, యువజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఆర్.కె.రోజా, ఆ శాఖకు పూర్తిగా న్యాయం చేస్తున్నారని ఆమె చేసే చర్యల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. జగనన్న సాంస్కృతిక సంబరాలలో మంత్రి రోజా సందడితో ఏపీ సాంస్కృతిక శాఖకు విపరీతమైన ప్రచారం దొరుకుతుంది. జగన్ ఆమెకు సరైన శాఖ కేటాయించారు అని అంతా భావిస్తున్నారు. తాజాగా జగనన్న స్వర్ణోత్సవ సాంస్కృతిక సంబరాలలో దుమ్ము లేపిన రోజా డ్యాన్సుల వీడియో వైరల్ కావడంతో మరోమారు హాట్ టాపిక్ అయ్యారు.

With Minister Roja's presence in the cultural celebrations of Jagananna samskrutika sambaralu, the Cultural Department of AP will get tremendous publicity. The latest videos of Roja playing tappeta gullu and dancing dimsa are going viral.