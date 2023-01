Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజాగా చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ ల భేటీ రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు తాజా భేటీతో రసవత్తరంగా మారాయి. అప్పుడే ఏపీలో ఎన్నికల వాతావరణం కనిపిస్తుంది. రెండు పార్టీలు పొత్తుతో ఎన్నికలకు వెళ్తాయన్న ప్రచారం ఎప్పటి నుంచో ఆసక్తికరంగా సాగుతుండగా, ప్రస్తుతం చర్చలకు ఊతం ఇస్తూ చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మళ్లీ భేటీ కావడం పొత్తుల కోసమే అన్న అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. కానీ ఇటు చంద్రబాబు, అటు పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు పొత్తులపై ఇప్పటివరకు తేల్చి చెప్పలేదు.

The lion never fears to walk alone. ysjagan 🦁 #YSJaganMarkGovernance #YSJagan #YSJaganAgain pic.twitter.com/j78KjPWmuu

English summary

Minister Roja targeted Chandrababu Pawan Kalyan's meeting with that video saying that Jagan like a lion, will contest as single. Along with Roja, Minister Adimulapu Suresh and MP Margani Bharath also targeted Pawan Kalyan