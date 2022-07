టీడీపీ ఓ జంబలకిడిపంబ పార్టీ; జగన్ కటౌట్ చూస్తే ప్రతిపక్షాల ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతున్నాయి: రోజా

Andhra Pradesh

గుంటూరులోని నాగార్జున యూనివర్సిటీ వద్ద జరుగుతున్న వైసీపీ ప్లీనరీలో మంత్రి రోజా తెలుగుదేశం పార్టీపై, పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం జగన్ కటౌట్ ని చూస్తే ప్రతిపక్షాల ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతున్నాయి అని మంత్రి రోజా వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెన్ను చూపకుండా పోరాడే దమ్మున్న నాయకుడు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని పేర్కొన్న రోజా, వైఎస్ఆర్సిపి జెండా ఎప్పుడూ ఎగురుతూనే ఉంటుంది అంటూ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో చంద్రబాబును, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను టార్గెట్ చేసిన రోజా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక జంబలకడిపంబ పార్టీ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

Minister Roja and Pawan Kalyan were targeted saying that TDP is a jambalakidipamba party where men cry. Minister Roja said that Pawan Kalyan is a reel hero but YS Jagan is a real hero