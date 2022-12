చంద్రబాబు.. దమ్ముంటే ఆ లెక్కలు చెప్పు.. మంత్రి విడదల రజిని సవాల్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి విడదల రజిని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుని టార్గెట్ చేశారు. చంద్రబాబు బీసీల ద్రోహి అని మంత్రి విడదల రజిని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పెట్టుబడులపై దుష్టచతుష్టయం విష ప్రచారం ప్రారంభించిందని మండిపడిన విడదల రజిని అమరరాజా బ్యాటరీస్ పై దుష్ప్రచారం జరుగుతుందని అన్నారు. చంద్రబాబు హయాంలోనే యువత నిర్వీర్యం అయిందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు హయాంలో వైద్యశాఖను పట్టించుకోలేదని విమర్శించిన విడదల రజిని, ఆయన హయాంలో ఏ ఆసుపత్రికి నిధులు ఇవ్వలేదని, ఎటువంటి నియామకాలు చేపట్టలేదని విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Minister Vidadala Rajini challenged Chandrababu to tell the number of jobs given to the unemployed during the TDP regime. Minister targets Chandrababu as BC traitor