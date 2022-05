వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ప్రక్షాళనపై మంత్రి విడదల రజిని ఫోకస్: ప్లాన్ రెడీ; గాడిలో పెడతారా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ తరువాత నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడదల రజినికి ఆదిలోనే అష్టకష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇటీవల ఏపీలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలు మహిళా మంత్రి రజినిని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రక్షాళన దిశగా పయనించాల్సిన అవసరాన్ని సూచించాయి.

అతి పిన్న వయసులో మంత్రిగా అవకాశం దక్కించుకుని వరుస ఘటనలతో ఇబ్బంది పడిన మహిళా మంత్రి విడదల రజిని ఇప్పుడు కార్య క్షేత్రంలోకి దిగి ఆస్పత్రుల్లో అమానవీయ ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని, అన్ని మౌలిక సదుపాయాలూ కల్పించి వైద్య ఆరోగ్య శాఖను సమర్ధవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు.

English summary

Health Minister Vidadala Rajini is taking steps toward purging the medical health department. The Department of Health held a review meeting with superiors and set the direction. She announced that she would be touring the districts soon.