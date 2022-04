హైదరాబాద్లో కరెంట్ లేక జనరేటర్ వేసుకున్నా; కేటీఆర్ కాకమ్మకథలంటూ మంత్రులు బొత్సా, జోగిరమేష్ ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరెంటు లేదని, నీరు లేదని, రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయని, రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలకు వైసీపీ నేతలు ఎదురు దాడి మొదలుపెట్టారు.తాజాగా మంత్రులు బొత్సా సత్యన్నారాయణ, జోగి రమేష్ లు కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు.

English summary

Ministers botcha sathyanarayana, Jogi Ramesh gave a reverse counter to KTR is saying stories like his father KCR. Minister saying that if KTR comes to Vijayawada, he will know what development is.