వైసీపీ ఎమ్మెల్యే బాబూరావు అలక - టీటీడీ పదవి తిరస్కరణ : ఫలించని సాయిరెడ్డి బుజ్జగింపులు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ సీనియర్ నేత..ఎమ్మెల్యే బాబూరావు అలకబూనారా. ఆయన టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడిగా తన నియామకాన్ని ఎందుకు తిరస్కరించారు. ఇప్పుడు ఇదే వైసీపీలో జరుగుతున్న హాట్ టాపిక్. సుదీర్ఘ కసరత్తు తరువాత ముఖ్యమంత్రి జగన్ టీటీడీ బోర్డును నియమించారు. రెగ్యులర్ సభ్యులుగా 25 మంది...ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా 50 మందికి అవకాశం కల్పించారు. అందులో భాగంగా పార్టీ నుంచి మూడు ప్రాంతాలకు చెందిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను ఎంపిక చేసారు. అందులో పార్టీ ఏర్పాటు నుంచి జగన్ కు మద్దతుగా నిలిచిన ఎమ్మెల్యే బాబూరావు కు అవకాశం ఇచ్చారు.

English summary

YSRCP MLA Golla babu Rao up set with party decision that his appointement as memebr of TTD Board. He Rejected the post and not responding to party leaders.