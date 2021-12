తునిలో 10వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుస్తామన్న యనమల రామకృష్ణుడుకు ఎమ్మెల్యే దాడిశెట్టి రాజా సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యల నేపధ్యంలో తుని ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ దాడిశెట్టి రాజా యనమలకు సవాల్ చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లోతుని నియోజకవర్గం నుండి యనమల రామకృష్ణుడు కుటుంబం నుండి, లేదా టిడిపి నుండి ప్రత్యర్థి ఎవరైనా సరే 15 వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచి తీరుతాను అంటూ సవాల్ విసిరారు.

English summary

MLA Dadishetti Raja challenged Yanamala Ramakrishnudu who says that he will win with a majority of 10,000 votes in Tuni. MLA challenged that he would win with a majority of 15,000 votes and that he would make political asceticism if he was not get15,000 votes.