డప్పు కొట్టి స్టెప్పులేసిన రోజా .. ఎమ్మెల్యే రోజా దరువుతో కళాకారుల్లో జోష్ !!

నగిరి ఎమ్మెల్యే రోజా సెల్వమణి ఏం చేసినా సంచలనమే. లాక్ డౌన్ సమయం లో కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి విధులు నిర్వర్తించిన వారికి స్వయంగా వంట చేసి పెట్టిన రోజా ఏది చేసినా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అప్పట్లో అంబులెన్సు నడిపిన రోజా, ఆ తర్వాత దిశ స్కూటర్లను నడిపి సందడి చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొడుతూ ఎమ్మెల్యే రోజా అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.

Nagari MLA Roja drums clapped and Josh filled in all of the artists. Roja participated in the distribution of equipment to drums artists at the Puttur Mandal Praja Parishad Development Office, made it clear that the YSR Congress government would support the artists by providing instruments to all the artists. Roja said Jagangovt would always be at the forefront of supporting castes occupations and artists.