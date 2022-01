పరిటాల కుటుంబం 2వందల కోట్ల భూకుంభకోణం; వాళ్ళను చెప్పుతో కొట్టండి: ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అనంతపురం జిల్లాలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గం ప్రస్తుతం పరిటాల సునీత తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి మాటలతో వేడెక్కుతోంది. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలతో నియోజకవర్గంలో చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా పరిటాల కుటుంబం పై ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి మరోమారు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

MLA Thopudurthi Prakash Reddy made sensational remarks that a land scam of Rs 200 crore had taken place during the TDP regime and that they had been slapped for exposing some irregularities even in his own name.