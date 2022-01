ఏపీపై ఆర్ధికభారం ఆ వ్యవస్థల వల్లే.. ఉద్యోగులకు ఏం సంబంధం; జగన్ వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పిఆర్సి వ్యవహారంపై క్లారిటీ రావడం లేదు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్యోగ సంఘాలతో భేటీ అయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు దీని పైన స్పష్టత రాని పరిస్థితి ఉంది. గురువారం రోజు ఉద్యోగ సంఘాలతో భేటీ అయిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్యోగ సంఘాలు చెప్పిన అంశాలను స్వయంగా నోట్ చేసుకుని, వారి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తానని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోయలేని భారం మోపకుండా కాస్త సానుకూల దృక్పథంతో అందరూ ఆలోచించాలని సీఎం జగన్ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రెండు మూడు రోజుల్లో దీనిపై ప్రకటన చేస్తామని తెలిపిన సీఎం నేను మీ అందరి కుటుంబ సభ్యుడిని అంటూ, మనసా, వాచా మంచి చేయాలన్న తపనతో ఉన్నానంటూ పేర్కొన్నారు.

TDP MLC Ashok babu said that Chief Minister Jagan had also cheated the employees as he had cheated the people and that Jagan's attitude in PRC was objectionable. tdp mlc ashok babu expressed impatience over the comments of jagan