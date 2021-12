చంద్రబాబు కాలిలో ముల్లు గుచ్చుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ కంట్లో నీళ్లు; అందుకే ఇదంతా: ఎమ్మెల్సీ లేళ్ళ అప్పిరెడ్డి

Andhra Pradesh

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై, వైసీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడని, పవన్ కళ్యాణ్ దీక్షలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని, ప్రధాని మోడీ తో మాట్లాడి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఉపసంహరించుకునేలా చేయాలని, కేంద్రంతో పవన్ చర్చలు జరపాలని చెప్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ తో సంబంధం లేదని, పవన్ కళ్యాణ్ ని ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకే తెలియడం లేదంటూ నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

YSRCP MLC Lella Appireddy was outraged by Pawan kalyan remarks regarding the Visakhapatnam steel plant. Pawan Kalyan is playing a movie drama for Babu happiness. He clarified that pawan to fight for the steel plant with the Center.