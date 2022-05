ఏపీలో మోడీ టూర్: వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్న బీజేపీ; టార్గెట్ ఫిక్స్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

2024 ఎన్నికల్లో టార్గెట్ గా బీజేపీ పావులు కదుపుతోందా? దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేస్తున్న బిజెపి ముఖ్యంగా ఏపీ, తెలంగాణలో అధికారం కోసం ఆరాటపడుతుందా? జాతీయ నేతల వరుస పర్యటనలు, వచ్చే నెలలో ఏపీలో మోడీ పర్యటన ఎన్నికల రాజకీయాలను కళ్ళకు కడుతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The BJP will focus on the southern states as a target for the upcoming elections. As part of that, PM Modi will tour the AP in June. Earlier, JP Nadda and Amit Shah will be touring in AP later this month.