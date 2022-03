ఎన్నికల ప్రచారంలో వాడుకున్నారు - వదిలేసారు : మోసానికి గురయ్యా : మోహన్ బాబు సంచలనం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. తనను వాడుకొని వదిలేసారంటూ వాపోయారు. తాను ఎంతో మందికి ఉపయోగపడ్డానని చెప్పారు. తనతో ఎన్నికల ప్రచారం చేయించుకున్నారని, కానీ, తనకు ఏమీ చేయలేదంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నో రకాలుగా మోసానికి గురయ్యానని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన జన్మదినం సందర్భంగా మోహన్ బాబు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీవిద్యానికేతన్ సంస్థల ఆవరణ లో జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో మోహన్ బాబు తన మనసులోని ఆవేదనను బయట పెట్టారు. మోహన్ బాబు ఇప్పుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పరోక్షంగా వైసీపీ అధినేతను ఉద్దేశించి చేసినవా అనే చర్చ మొదలైంది.

English summary

Cine Hero Mohan babu sensational comments in his birth day celebrations, says used him for election campaign. But, had done nothing for him.