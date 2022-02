ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు సెలవ్..!! మోహన్ బాబు సంచలనం : చంద్రబాబు - జగన్ కు అందుకోసమే..!!

Andhra Pradesh

ప్రముఖ సినీ నటుడు..కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. తన సినిమా సన్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల సందర్భంగా ఆయన తన సినిమా విశేషాలతో పాటుగా రాజకీయ అంశాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో తాజాగా చోటు చేసుకున్న పరిణామాల పైన స్పందించారు. తన ఇంటికి మంత్రి పేర్ని నాని వస్తే పలు రకాలుగా ప్రచారం చేసారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. తనకు మంత్రి పేర్ని నానితో పదేళ్లకు పైగా అనుబంధం ఉందని చెప్పారు. తానే మంత్రి నానితో తమ ఇంటికి బ్రేక్ ఫాస్ట్ కు రమ్మని కోరారని చెప్పుకొచ్చారు.

Mohan Babu has made it clear that he is not interested in the idea of getting involved in direct politics anymore, explaining that he is busy with films and educational institutions.