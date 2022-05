రైలు టాయిలెట్ వాష్ బేసిన్లో పసికందు; మాతృత్వాన్ని మరచిన తల్లి; అమానవీయఘటనపై స్పందించిన రైల్వే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నవమాసాలు మోసి కన్నతల్లి అప్పుడే పుట్టిన పసికందును రైల్వే టాయిలెట్లోని వాష్ బేసిన్ లో వదిలివెళ్లిన ఘటన అందరి మనసులను కలచివేస్తోంది. అమ్మ ఒడిలో ఉండాల్సిన, తల్లి పాలు తాగుతూ సేద తీరాల్సిన పసికందు మరుగుదొడ్డిలో, మురుగు వాసన మధ్య ఉన్న దృశ్యం ఆవేదన కలిగించింది.

English summary

The incident took place on a train in Visakhapatnam when the mother left the baby in the train toilet wash basin. Railway officials responding to the incident have appealed to the mother to take the baby from the hospital.