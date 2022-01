ఆర్జీవీ కి మంత్రి పేర్ని నాని కౌంటర్ : రెమ్యునరేషన్ ఫార్ములా- బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అంటారా : వార్ పీక్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టాలీవుడ్ వర్సస్ ఏపీ మంత్రులు కోల్డ్ వార్ పీక్ కు వెళ్తోంది. తాజాగా, వివాదాస్పద దర్శకుడు ఆర్జీవి ఏపీ సీఎం.. మంత్రి పేర్ని నానికి పది ప్రశ్నలతో టాగ్ చేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియోకు మంత్రి పేర్ని నాని కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆయన అడిగిన వాటికి వరుస ట్వీట్లతో కౌంటర్ చేసారు. అందులో కొన్నింటికి మంత్రి గట్టిగానే సమాధానం ఇచ్చారు. ఆర్జీవి చేసిన ట్వీట్లు...ప్రశ్నలకు మెగా బ్రదర్ నాగబాబు సైతం మద్దతు ప్రకటించారు. తన నోటి నుంచి అడగాలని భావిస్తున్న వాటనికి ఆర్జీవీ అడిగారని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Amid the ongoing war between movie incustry and AP govt over tickets issue, Minister Perni nani gave a counter to RGV who had poked his nose into the issue.