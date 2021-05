ఇక తెలంగాణపై రఘురామ భారం -సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ ఆస్పత్రికి వైసీపీ ఎంపీ -భార్య రమాదేవి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశద్రోహం ఆరోపణల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఐడీ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు బాగోగుల భారం ఇప్పుడు తెలంగాణ పంచుకోనుంది. కస్టడీలో పోలీసులు కొట్టారంటూ ఎంపీ ఆరోపించగా, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సుప్రీంకోర్టు సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టేస్తూ ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఎంపీ సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేయగా, ఆ అంశాన్ని వచ్చే శుక్రవారం విచారిస్తామన్న కోర్టు.. రఘురామను వెంటనే తెలంగాణలోని ఆస్పత్రికి తరలించాలని ఆదేశాలివ్వడంతో..

as per the supreme court order, the andhra pradesh govt has shifted arrested ysrcp mp raghurama krishnam raju to secunderabad army hospital from guntur. telangana judicial officials appointed by ts high court to examine mp raghu rama health condition in secbad hospital. meanwhile raghu ram's wife ramadevi once again made key alligation on jagan govt regarding life threat to mp. ramadevi spoke to ap cs adityanath das.