హైకోర్టులో రఘురామ పిటీషన్- తోసిపుచ్చిన న్యాయస్థానం : సీఐడీ డీజీకి నోటీసు..!!

సీఐడీ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ రాజు కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేసారు. దీని పైన విచారణ జరిగింది. ఈ కేసు తిరిగి ఫిబ్రవరి 28వ తేదీకి వాయిదా పడింది. ఈ కేసులో సీఐడీ విచారణకు ప్రత్యక్షంగా కాకుండా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా హాజరయ్యేలా వెసులుబాటు ఇవ్వాలని పిటీషనర్ రఘురామ కోర్టును అభ్యర్ధించారు. దీనిని న్యాయస్థానం తోసి పుచ్చింది. ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో అలాంటి వెసులుబాటు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది.

MP Raghurama Raju requested the court to allow him to attend the CID hearing online instead of in person, the court dismissed it.