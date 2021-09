అశోక్ గజపతి ధర్మకర్తనా .. అధర్మకర్తనా? ఆ ఆస్తులపై బహిరంగ చర్చకు సాయిరెడ్డి సవాల్ !!

Andhra Pradesh

టీడీపీ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు పై వైసీపీ పార్లమెంటరీ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి నిప్పులు చెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా అశోక్ గజపతి రాజు ధర్మకర్తనా .. అధర్మకర్తనా అంటూ టార్గెట్ చేసిన విజయసాయి రెడ్డి మాన్సాస్ ట్రస్ట్, సింహాచలం దేవస్థానం ఆస్తుల దుర్వినియోగంపై బహిరంగ చర్చకు రావాలని సవాల్ చేశారు. ఎక్కడ డిబేట్ పెట్టినా తాను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని, నువ్వు సిద్ధమైతే రా అంటూ ఛాలెంజ్ చేశారు విజయసాయిరెడ్డి.

Vijayasaireddy, a YCP parliamentary leader and Rajya Sabha member, is setting fire to TDP leader and former Union Minister Ashok Gajapathiraju. Recently, Vijayasai Reddy challenged Ashok Gajapati on Mansas Trust, and simhachalam temple lands issue asked to come to a public discussion on the misuse of assets.