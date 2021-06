ఆటలో ఓడిన పిల్లల్లా పచ్చ బ్యాచ్ పరిస్థితి; కృష్ణా కరకట్ట అక్రమ నివాసి : సాయిరెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి నిత్యం టిడిపి నేతలను, చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇక తాజాగా మాన్సాస్ ట్రస్ట్, సింహాచలం భూముల వ్యవహారంలో అక్రమాలకు సంబంధించి వైసీపీ ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేస్తోందని దర్యాప్తు నివేదికలు త్వరలోనే అందుతాయని, అక్రమాలపై ఎవరిని వదిలిపెట్టేది లేదని తేల్చి చెప్పిన విజయసాయిరెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగానూ టిడిపి నాయకులను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు చేశారు.

ఎన్టీఆర్ కు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు, కత్తి అందించిన అశోక్ ది రక్త చరిత్ర..రాజును వదలని సాయిరెడ్డి

English summary

Vijayasai Reddy, targeted the Telugu Desam Party as a Twitter platform, said that the children who lost the game were throwing toys and the yellow batch situation remained the same. The embankment wanted to be in illegal construction but, why didn’t the illegal occupant feel the embankment road should be widened for the convenience of the public? Vijayasaireddy questioned Chandrababu as a social media platform.