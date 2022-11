ఇదేంటి బోకేష్: సాయిరెడ్డి ట్వీట్; తింగరి సాయిరెడ్డి.. నీ ఏ2 తెలివితేటలు: అయ్యన్న కౌంటర్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఏ చిన్న సందర్భం దొరికినా ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించడం, సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అనవాయితీగా మారింది. ఇక నిత్యం ట్విట్టర్ వేదికగా టిడిపిని టార్గెట్ చేసే వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తాజాగా లోకేష్ పై సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. ఇటీవల లోకేష్ బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన అక్కడ ఓ పిల్లాడి తో సెల్ఫీ దిగిన ఫోటోను పోస్ట్ చేసిన విజయసాయిరెడ్డి తనదైన శైలిలో లోకేష్ ను టార్గెట్ చేశారు. బోకేష్.. పప్పు.. అరేయ్ ఒరేయ్ అంటూ నోటికొచ్చినట్టు తిట్టిపోశారు.

English summary

Sai Reddy targeted Lokesh by sharing a photo of Lokesh holding the phone upside down asking what is this Bokesh. Ayyannapatrudu countered Sai Reddy by saying, Thingari Sai Reddy, keep your A2 intelligence.