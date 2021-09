మళ్ళీ వాతలు పెట్టేందుకు సిద్ధం .. 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ రాజకీయ ముగింపు ఇలా ఉంటుందన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై, తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్న మీడియా తీరుపై సోషల్ మీడియా వేదికగా నిప్పులు చెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరోమారు ధ్వజమెత్తిన సాయి రెడ్డి చంద్రబాబు విదిల్చే ప్యాకేజీల కోసం ఎల్లో మీడియా ఎగబడిపోతుంది అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మధ్యకాలంలో పోటీపడి మరీ ఊహాజనిత వార్తలను రాస్తున్నారని నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Vijayasaireddy made shocking comments aimed at Chandrababu, Telugu Desam party leaders and the yellow media. Sai Reddy has made harsh remarks that the yellow media is going for packages to be released by Chandrababu. Sai Reddy satires that GPA has written the future of the yellow Party to Yellow Media and that this is the end of 40 years of industry chandrababu politics.