ఏపీ సీఎం జగన్ కు ముద్రగడ పద్మనాభం లేఖ; సంక్రాంతి పందాల కోసం రిక్వెస్ట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో తన లేఖలతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న కాపు ఉద్యమనేత ముద్రగడ పద్మనాభం తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో ఆయన సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా చాలా సున్నితమైన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకువస్తున్నాను అంటూ సంక్రాంతికి కోడిపందాలు, ఎడ్ల పందాలు నిర్వహించడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని, ఇది ఆనవాయితీగా తమ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న పండుగ సంబరం అని లేఖలో పేర్కొన్నారు..

English summary

Mudragada Padmanabhan wrote a letter to AP CM Jagan. cock fight bettings and bull fight bettings are becoming a tradition and requested the CM Jagan to give permanent orders giving five days permission without any restrictions of police.