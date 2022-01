అధ్వాన్నంగా ఉన్న హైవేకి టోల్ ఛార్జీలా? రోడ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా లేదని ఎమ్మెల్యే రోజా ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా సెల్వమణి చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరి-పుత్తూరు జాతీయ రహదారి పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే రోజా శుక్రవారం నాడు విజయవాడలో రోడ్లు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి కృష్ణబాబును కలిసి జాతీయ రహదారి పరిస్థితిని వివరించారు. జాతీయ రహదారి పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉందని ఆ రోడ్డులో టోల్ చార్జీలు వసూలు చేయడం సరికాదంటూ నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా పేర్కొన్నారు.

Nagari MLA Roja said the condition of the Nagari-Putturu national highway was bad. Roja Complained to R&B special secretary Krishna Babu, saying it was inappropriate to levy toll charges on that road.