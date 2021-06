లోకేష్ జోలికొస్తే తాట తీస్తా ..కొడాలి నానికి కౌంటర్ ఇచ్చిన నందమూరి వారసుడు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడును, లోకేష్ ను టార్గెట్ చేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడంపై,నోటికొచ్చినట్టు తిట్టడంపై నటుడు,వ్యాపారవేత్త,నందమూరి వారసుడు నందమూరి చైతన్య కృష్ణ స్పందించారు. నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే ఊరుకోమని తేల్చి చెప్పారు. లోకేష్ జోలికి వస్తే తాటతీస్తా మంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

జగన్ రెడ్డి గారి భార్య భారతి ఆయన అబద్ధాలలో సగం : వైఎస్ భారతిని టార్గెట్ చేసిన టీడీపీ నేత అనిత

English summary

Actor-turned-businessman Nandamuri Chaitanya Krishna, son of N Jayakrishna, has warned Civil Supplies Minister Kodali Nani for labelling TDP national general secretary Nara Lokesh as a waste fellow during a press meet. In a video message, he warned kodali Nani and stated that Lokesh as Minister for IT and Rural Development had created jobs for youth and was instrumental in laying 12,000-km road across the state in previous TDP rule.