నందమూరి తారకరత్న తాజా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇలా.. మళ్లీ బెంగళూరుకు బాలకృష్ణ

నందమూరి తారకరత్న తాజా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవటం కోసం మళ్లీ బెంగళూరుకు బాలకృష్ణ వెళ్ళారు. బాలకృష్ణకు వైద్యులు తారకరత్న ఆరోగ్య పరిస్థితిని వివరించారు.

oi-Dr Veena Srinivas

నందమూరి తారకరత్నకు బెంగళూరు నారాయణ హృదయాలయలో ఇంకా వైద్య చికిత్సలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రత్యేక వైద్య బృందం ఆధ్వర్యంలో నందమూరి తారకరత్నకు ఆసుపత్రిలో చేరిన నాటి నుండి వైద్యం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుపడుతోందని నందమూరి కుటుంబం భావిస్తోంది.

English summary

The doctors of Narayana Hrudayalaya say that the latest health condition of Nandamuri Tarakaratna is improving a little. Balakrishna who went to Bangalore spoke to the doctors about Tarakaratna's health.