మాన్సాస్ తీర్పు చీకటి జీవోలు జారీ చేస్తున్న జగన్ సర్కార్ కు చెంపపెట్టు : లోకేష్, అచ్చెన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాన్సాస్ , సింహాచలం ట్రస్ట్ చైర్ పర్సన్ గా సంచయిత గజపతిరాజు నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించిన లోకేష్ ఏపీ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh reacted in his own style to the AP High Court's verdict on Mansas and Simhachalam trusts chairperson. Expressing his views on the social media platform, Lokesh lashed out at the AP government.