జగన్ మెంటల్ మామ .. పరీక్షల కారణంగా ఏ విద్యార్థి ప్రాణానికి ముప్పు వాటిల్లినా సీఎం దే బాధ్యత : లోకేష్ ధ్వజం

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దేశంలో పరీక్షలు రద్దు చేయని ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. పరీక్షల నిర్వహణపై మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ విద్యార్థుల ప్రాణాలు కాపాడటం కోసమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పోరాటం చేస్తుందని లోకేష్ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎస్‌ఎస్‌సి, ఇంటర్ పరీక్షలను రద్దు చేయాలన్న తన డిమాండ్‌ను టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ బుధవారం పునరుద్ఘాటించారు.

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh on Wednesday reiterated his demand of cancelling SSC and Inter exams in Andhra Pradesh. Speaking to the media through video conference, he recalled writing letters to Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy and Governor Biswa Bhusan Harichandan in this regard after obtaining views of five lakh students.