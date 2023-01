పాదయాత్రకు నారా లోకేష్ తొలి అడుగు

రాష్ట్రంలోని యువతకు భరోసా ఇచ్చేందుకు, 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పాదయాత్ర శుక్రవారం ప్రారంభం కానుంది

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాష్ట్రంలోని యువతకు భరోసా ఇచ్చేందుకు, 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పాదయాత్ర శుక్రవారం ప్రారంభం కానుంది. 400 రోజులపాటు 4వేల కిలోమీటర్లపాటు సాగే ఈ యాత్ర ఉదయం 11.03 గంటలకు కుప్పం నియోజకవర్గ పరిధిలోని లక్ష్మీపురం వరదరాజస్వామి ఆలయం నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది. అక్కడి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత పాదయాత్రకు తొలి అడుగు వేయనున్నారు. సాయంత్రానికి కుప్పం చేరుకొని అక్కడ జరిగే భారీ బహిరంగసభలో ప్రసంగించారు. పాదయాత్ర 125కుపైగా నియోజకవర్గాల్లో కొనసాగనుంది.

English summary

To reassure the youth of the state, Telugu Desam Party National General Secretary Nara Lokesh's padayatra will begin on Friday with the aim of winning the 2024 general elections.