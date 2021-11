వీడియో పోస్ట్ చేసి .. జగన్ కంటే ఉత్తరకొరియా కిమ్ నయం అంటున్న నారా లోకేష్

Andhra Pradesh

ఏపీ సీఎం జగన్ పై, వైసిపి మంత్రులపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలం అవుతుందని విమర్శిస్తున్న లోకేష్, అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటించిన మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించిన విద్యార్థి సంఘాల నేతలను అరెస్టు చేయడంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే

Nara Lokesh has posted a video of student leaders being arrested for trying to block the minister botcha over the Anantapur floods problems and fires that the north korea kim is better than jagan.