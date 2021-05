Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : ప్రతీసారీ ఏదోఒక రాజకీయ కారణంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఘాటు విమర్శలు గుప్పించే టీడిపి ఎమ్మెల్సీ నారా లోకేష్ ఇప్పుడు రూటు మార్చినట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా నారా లోకేష్ పోలీసులపై సంచలన వాఖ్యలు చేసారు. ప్ర‌జాధ‌నాన్ని జీత‌భ‌త్యాలుగా తీసుకుంటూ ప్ర‌జ‌ల కోసం, శాంతిభ‌ద్ర‌త‌ల ప‌రిర‌క్ష‌ణ కోసం ప‌నిచేయాల్సిన కొంతమంది పోలీసులు అధికార పార్టీ కోసం ప‌నిచేస్తున్నార‌ని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ తారా స్థాయిలో ద్వజమెత్తారు.

English summary

Telugu Desam Party National General Secretary Nara Lokesh said that some policemen who are supposed to work for the security of the peace are working for the ruling party.