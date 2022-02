ఉద్యమానికి ఏడాది; 22మంది వైసీపీ ఎంపీలున్నారు.. విశాఖ ఉక్కుపై మాట్లాడలేరా: నారా లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చెయ్యాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ఉద్యమం కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకానికి వ్యతిరేకంగా ప్రారంభమైన ఉద్యమం నేటితో ఏడాది పూర్తయింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే వరకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు పోరాటం కొనసాగిస్తూనే ఉంటామని తేల్చి చెప్పారు. నాటి నుండి నేటి వరకు వివిధ రూపాల్లో ఆందోళనను తెలియజేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేటికీ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

English summary

The year has come to an end with the workers movement against the privatization of the Visakhapatnam steel plant. Nara Lokesh, targeted YSRCP MPs, 22 MPs of ysrcp leaders didn't force on center.