త్వరలోనే రోడ్డెక్కుతా - టార్గెట్ జగన్ ప్రభుత్వం : లోకేష్ రూటు మారింది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ రూటు మార్చారు. గతం కంటే భిన్నంగా ముందుకెళ్తున్నారు. దూకుడు పెంచారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో క్రియాశీలకంగా మారుతున్నారు. రానున్న ఎన్నికలు టీడీపీకి ప్రతిష్ఠాత్మకం కానున్నాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అధికారంలోకి రావటమే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు. అందులో భాగంగా తాను 2019 లో ఎక్కడైతే ఓడారో..అక్కడే పట్టు పెంచుకొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా మంగళగిరిలో స్థానిక పార్టీ నేతలు - కార్యకర్తలు..ప్రజలతో మమేకం అయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మంగళగిరిలో గెలిచి గిఫ్ఠ్ గా ఇస్తానంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు హామీ ఇచ్చారు.

English summary

TDP leader Lokesh had warned Jagan Govt by saying that he will come on to roads to fight peoples problems.