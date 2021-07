నెల్లూరులో తెగబడ్డ ప్రేమోన్మాది-ఇంట్లోకి చొరబడి యువతి హత్య-తన ప్రేమను కాదన్నందుకు...

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

నెల్లూరులో దారుణం జరిగింది. ఓ ప్రేమోన్మాది యువతిపై కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేశాడు. తన ప్రేమను నిరాకరించిందన్న కారణంతో ఆమెపై కక్ష పెంచుకున్న అతను ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. యువతి ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో అతను లోపలికి చొరబడ్డాడు. ఆపై యువతి గదిలోకి వెళ్లి తలుపులు మూసి హత్య చేశాడు. ఆపై అతను ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. యువతిని ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్దారించారు.

English summary

A man attacked a young woman with a knife and killed her. He committed the murder for refusing his love.On Thursday he went into her house and attacked her with a knife.