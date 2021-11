మంత్రి అనిల్ సమర్ధతకు సవాల్ : పార్టీలో వర్గ పోరు - అటు పార్టీల పొత్తులు : టార్గెట్ వైసీపీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల సమయం ముగుస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగిన 14 మున్సిపల్ కార్పోరేషన్లు వైసీపీ గెలిచుకుంది. నెల్లూరు జిల్లాలోనూ వైసీపీ జెండా ఎగురవేయటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో పొత్తుల లెక్కలు కొత్త సమీకరణాలకు తెర తీస్తున్నాయి. నగరంలోని 54 డివిజన్లలో వైసీపీ అభ్యర్ధులు నామినేషన్లు ఈ రోజుతో పూర్తి కానున్నాయి. అధికారికంగా టీడీపీ - సీపీఎం పొత్తుతో రంగంలోకి దిగుతున్నాయి. అదే విధంగా బీజేపీ - జనసేన సైతం పోటీ చేసే వార్డుల మీద తర్జన భర్జన పడుతున్నాయి. ఈ నాలుగు పార్టీల లక్ష్యం వైసీపీ గా మారింది.

English summary

Heat is raking up in Nellore Municipal corporation elections as the three parties Janasena TDP and CPM are going with internal understanding. This has become a challenge for Minister Anil.