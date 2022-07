మావోయిస్టుల సరికొత్త వ్యూహం.. గడ్డిబొమ్మలు, చెక్క తుపాకీలతో.. కూంబింగ్ పోలీసులపై కొత్త స్కెచ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాలు సందర్భంగా మావోయిస్టులు ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని పోలీసులకు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, చత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల సరిహద్దులలో పోలీసులు భారీ ఎత్తున కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నాయి. గ్రేహౌండ్స్ దళాలు రంగంలోకి దిగి అడుగడుగునా అటవీ ప్రాంతాన్ని గాలిస్తున్నాయి.

English summary

On the occasion of Maoist Martyrs' Week, the new strategy of Maoists came out. A plan was made to mark the arrival of combing police with grass toys and wooden dummy guns in the forest area of Dantewada district. The jawans removed the toys.