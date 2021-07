వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో కీలక మలుపు .. 30వ రోజు సీబీఐ విచారణలో ఆ ఐదుగురు !!

Andhra Pradesh

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన మాజీ మంత్రి, ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ బాబాయ్ వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును విచారిస్తున్న సీబీఐ అధికారులు విచారణలో దూకుడు పెంచారు. మాజీ మంత్రి వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సీబీఐ అధికారులు విచారణ కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈ కేసుకు సంబంధించి అనేక మందిని విచారించిన సిబిఐ అధికారులు ఈ కేసుపై పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

English summary

It seems that several key issues have come to light in the ongoing CBI probe over the last 30 days in viveka murder case. Authorities interrogated the five at the Pulivendula guest house from yesterday evening until last night and summoned them for questioning again today. CBI officials are again questioning the five who came to the guest house in Kadapa Central Jail. Along with Erra Gangireddy, Vivekananda Reddy PA Krishnareddy, computer operator Inayatullah, driver Prasad and YCP activist Kiran Kumar Yadav are now being questioned again by CBI officials.