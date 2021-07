విశాఖ మన్యంలో బాక్సైట్ తవ్వకాలపై ఎన్జీటీ విచారణ కమిటీ .. తమ పోరాట ఫలితమేనంటున్న టీడీపీ

Andhra Pradesh

విశాఖ మన్యంలో బాక్సైట్ తవ్వకాలపై నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు ఎన్జీటీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత కొంతకాలంగా టిడిపి నేతలు విశాఖ మన్యంలో బాక్సైట్ తవ్వకాల పై పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తున్నారు. ఇక తాజాగా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ లో ఫిర్యాదు చెయ్యటంతో పరిశీలించిన జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది.

The National Green Tribunal has set up an inquiry committee on bauxite mining in Visakhapatnam agency. NGT has issued orders to this effect. TDP leaders have been fighting on a large scale against bauxite mining in Visakhapatnam. The National Green Tribunal has set up an inquiry committee to look into the latest complaint lodged with the National Green Tribunal.