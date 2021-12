కుటుంబంతో కలిసి నిమ్మల రామానాయుడు సత్యాగ్రహదీక్ష; ఆ హామీ గుర్తుచేసి జగన్ పై నిమ్మల ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వం దేశంలో ఎక్కడా లేని రీతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అర్బన్ ప్రాంతాలలో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టింది. వాటిని లబ్ధిదారులకు అందించకుండానే అధికారాన్ని పోగొట్టుకుంది. ఇక ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్మాణం పూర్తయిన టిడ్కో ఇళ్లను కూడా ఇప్పటివరకు లబ్ధిదారులకు ఇవ్వకపోవడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆందోళన సాగిస్తుంది. లబ్ధిదారులు ఇంటి విస్తీర్ణాన్ని బట్టి 25 వేల నుండి లక్ష రూపాయల వరకు చెల్లించాల్సి ఉన్న టిడ్కో ఇళ్లకు సంబంధించి కావాలని జగన్ సర్కార్ నిర్లక్ష్యం చేయడంపై టిడిపి నాయకులు ఆందోళన చేస్తున్నారు.

English summary

Palakollu TDP MLA Nimmala Ramanaidu has launched a satyagraha deeksha along with his family to give TIDCO houses to the beneficiaries. TDP MLA demanded to give the houses without any debt as per the guarantee given by Jagan.