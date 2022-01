రాజ్యసభ సీటుపై చిరంజీవి తేల్చేసారు - ఎంపీ గా ఆఫర్ వస్తే : సీఎం జగన్ తో చర్చల వేళ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన మనసులో మాట వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఏపీలో నెలకొన్ని సినీ సమస్యల పైన సీఎం జగన్ ఆహ్వానం మేరకు చిరంజీవి లంచ్ భేటీ అయ్యారు. ఇద్దరి మధ్య జరిగిన చర్చల పైన చిరంజీవి సంతోషం వ్యక్తం చేసారు. తనకు లభించిన అతిథ్యం పైనా ఆనందపడ్డారు. తాను చెప్పిన అన్ని అంశాలను సీఎం జగన్ నోట్ చేసుకోవటంతో పాటుగా.. తప్పకుండా అందరికీ మేలు చేసే నిర్ణయాలు తీసుకుంటానంటూ సీఎం హామీ ఇచ్చారంటూ చిరంజీవి చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Chiranjeevi had clarified that CM Jagan had not offered him the Rajyasabha seat and that it was only a gossip