ఉద్యోగులకు జగన్ సర్కార్ షాక్-జీపీఎస్ పింఛన్ ఫైనల్- పాత విధానం అమలుకు నో..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో సీపీఎస్ రద్దు చేసి పాత పింఛన్ అమలు కోరుతూ ఉద్యమిస్తున్న ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఇవాళ బారీ షాకిచ్చింది. మంత్రుల కమిటీతో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు జరిపిన చర్చల్లో ఈ మేరకు కొత్త విధానం మాత్రమే అమలు చేస్తామని క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త విధానానికి ఉద్యోగుల్ని ఒప్పించాలని చర్చల్లో పాల్గొన్న ఉద్యోగ సంఘాల నేతలకు సూచించింది.

English summary

ap govt on today clarified employees unions that they will go with new pension scheme gps only instead of cps.