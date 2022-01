గుంజేపల్లి రామాలయంలోకి దళితులకు నో ఎంట్రీ.. అగ్రవర్ణాలతో ఘర్షణ; అనవసర రాద్ధాంతమన్న ఎమ్మెల్యే పద్మావతి

Andhra Pradesh

గుంజేపల్లిలో శ్రీరాములవారి ఆలయ ప్రవేశంపై దళితులు, అగ్రవర్ణాల మధ్య చోటు చేసుకున్న వాగ్వాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. అనంతపురం జిల్లాలోని నార్పల మండలం గుంజేపల్లి గ్రామంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం దళిత గ్రామస్తులను కొందరు అగ్రవర్ణాలకు చెందిన మహిళలు రామాలయంలోకి ప్రవేశం నిరాకరించడంతో వారు అగ్రవర్ణాల గ్రామస్థులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో గుంజేపల్లి గ్రామంలోఉద్రిక్తత నెలకొంది. రెవిన్యూ శాఖ అధికారులతో పాటు పోలీసు సిబ్బంది రంగప్రవేశం చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఎమ్మెల్యే కూడా ఈ వ్యవహారంపై సీరియస్ అయ్యారు.

No entry for Dalits in Gunjepally Ramalayam created clash with upper castes. police and revenue officials solved the problem. MLA Padmavathy said it is Unnecessary issue raised by some people in village.