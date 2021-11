వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబుకు నోటీసులు; తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఫైర్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఏపీలో వర్షాలు, వరద ధాటికి రాయలసీమ ప్రాంతం అతలాకుతలం అయ్యింది. ఈ నేపధ్యంలో రాయల సీమ జిల్లాల పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తున్నారు. బుధవారం నాడు వరద ప్రభావిత జిల్లా అయిన చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబుకు పోలీసులు నోటీసు ఇచ్చారు. రాయల చెరువును పరిశీలించటానికి వెళ్ళిన చంద్రబాబుకు పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. చంద్రబాబు రాయల చెరువు పర్యటనకు అనుమతి లేదని పోలీసులు తేల్చి చెప్తున్నారు.

చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనలో మళ్ళీ తన భార్యకు జరిగిన అవమానంపై ఆవేదనతో చంద్రబాబు.. ఏం చెప్పారంటే!!

English summary

Police notices to Chandrababu, who is on a tour of flood-affected areas. Notices were served that the Rayala lake was a red zone and did not go there. Tensions erupted when Chandrababu said he would go for examin the situation.