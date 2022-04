Oneindia Exclusive: రోజా మంత్రి పదవిపై తేల్చేసారు : మహిళా హోం మంత్రి ఖరారు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్..నగరి ఎమ్మెల్యే రోజాకు మంత్రి పదవి దక్కనుందా. ఇంతకాల నిరీక్షణ ఫలించబోతోందా. కొద్ది రోజులుగా సీఎం జగన్ మంత్రివర్గ విస్తరణలో రోజాకు పక్కాగా అవకాశం దక్కుతుందని ప్రచారం సాగుతోంది. 2024 ఎన్నికల కు అడుగులు వేస్తున్న సీఎం జగన్ .. ప్రస్తుతం కొత్త కేబినెట్ కూర్పు పైన ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు.

సామాజిక - ప్రాంతీయ సమీకరణాలతో పాటుగా అనుభవం - జూనియర్లు కలగలిపి తన ఎలక్షన్ కేబినెట్ ఉండాలని భావిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే..ముందుగా నలుగురు లేదా అయిుదుగురు ప్రస్తుత మంత్రులు కొనసాగుతారని భావించినా..ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 10 -11 మధ్య ఉందని విశ్వసనీయ సమాచారం.

English summary

Roja is once again out of the ap cabinet race with re entry of Peddi Reddi,sources say that the communication was sent to the former.